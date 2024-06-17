Сенаторова (Анисимова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения30.01.1911
Дата смерти27.04.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1911
Рождение ребёнка
17.01.1929
Сын: Сенаторов Коленька
Отец ребёнка: Сенаторов Иван Егорьевич
Рождение ребёнка
1931
Сын: Сенаторов Сашенька
Отец ребёнка: Сенаторов Иван Егорьевич
Рождение ребёнка
06.04.1932
Дочь: Мазурова (Сенаторова) Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Сенаторов Иван Егорьевич
Рождение ребёнка
24.09.1934
Дочь: Базарчук (Сенаторова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Сенаторов Иван Егорьевич
Рождение ребёнка
08.02.1939
Рождение ребёнка
31.03.1949
Рождение ребёнка
13.05.1953
Смерть
27.04.1973