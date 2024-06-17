Сенаторова (Анисимова) Анна Ивановна 30.01.1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сенаторова (Анисимова) Анна Ивановна

Место рождения

Натальевка, Умётский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

30.01.1911

Дата смерти

27.04.1973

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

1929 г.р.
1931 г.р.
1932 г.р.
1934 г.р.
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Добавил:

ЕК
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Место
Комментарий
Рождение
30.01.1911

Отец: Анисимов Иван Кузьмич

Мать: Анисимова (Путилина) Мария Яковлевна

Натальевка, Умётский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
17.01.1929

Сын: Сенаторов Коленька

Отец ребёнка: Сенаторов Иван Егорьевич

Рождение ребёнка
1931

Сын: Сенаторов Сашенька

Отец ребёнка: Сенаторов Иван Егорьевич

Рождение ребёнка
06.04.1932

Дочь: Мазурова (Сенаторова) Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Сенаторов Иван Егорьевич

Рождение ребёнка
24.09.1934

Дочь: Базарчук (Сенаторова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Сенаторов Иван Егорьевич

Рождение ребёнка
08.02.1939

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Отец ребёнка: Сенаторов Иван Егорьевич

Рождение ребёнка
31.03.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сенаторов Иван Егорьевич

Рождение ребёнка
13.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сенаторов Иван Егорьевич

Смерть
27.04.1973

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