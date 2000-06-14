Базарчук (Сенаторова) Мария Ивановна 24.09.1934 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБазарчук (Сенаторова) Мария Ивановна

Базарчук (Сенаторова) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1934

Дата смерти

14.06.2000

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1934

Отец: Сенаторов Иван Егорьевич

Мать: Сенаторова (Анисимова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
03.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Базарчук Виктор

Рождение ребёнка
16.12.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Базарчук Виктор

Смерть
14.06.2000

Мы используем куки для улучшения работы сайта.