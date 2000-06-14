Базарчук (Сенаторова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1934
Дата смерти14.06.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1934
Рождение ребёнка
03.03.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Базарчук Виктор
Рождение ребёнка
16.12.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Базарчук Виктор
Смерть
14.06.2000