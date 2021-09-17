Зачупейко Борис Васильевич
Место рождения
Дата рождения07.09.1928
Дата смерти17.09.2021
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1928
Отец: Зачупейко Василий Борисович
Мать: Зачупейко Анна
Рождение ребёнка
03.08.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Исаенко Мария
Бракосочетание
26.04.1957
Жена: Исаенко Мария
г. Алма-Ата
Рождение ребёнка
28.02.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Исаенко Мария
г. Алма-Ата, Казахстан
Смерть
17.09.2021
г. Алматы, Республика Казахстан
Причина смерти: ковидная пневмония "Дельта" | Умер после болезни коронавирусом
Похороны
Неизвестно
кладбище Баганашил