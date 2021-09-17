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Зачупейко Борис Васильевич

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Место рождения

Жаркент, Панфиловский район, Жетысуская область

Дата рождения

07.09.1928

Дата смерти

17.09.2021

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

Жена

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1928

Отец: Зачупейко Василий Борисович

Мать: Зачупейко Анна

Жаркент, Панфиловский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
03.08.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исаенко Мария

Бракосочетание
26.04.1957

Жена: Исаенко Мария

г. Алма-Ата
Рождение ребёнка
28.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исаенко Мария

г. Алма-Ата, Казахстан
Смерть
17.09.2021
г. Алматы, Республика Казахстан
Причина смерти: ковидная пневмония "Дельта" | Умер после болезни коронавирусом
Похороны
Неизвестно
кладбище Баганашил
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