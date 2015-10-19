Исаенко (Исаенко) Мария
Место рожденияс.Титовка, Егорьевский район, Алтайский край
Дата рождения13.10.1926
Дата смерти19.10.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1926
Отец: Исаенко Яков Яковлевич
Мать: Екатерина Зиновьевна
с.Титовка, Егорьевский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
03.08.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зачупейко Борис Васильевич
Бракосочетание
26.04.1957
г. Алма-Ата
Рождение ребёнка
28.02.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зачупейко Борис Васильевич
г. Алма-Ата, Казахстан
Смерть
19.10.2015
г. Алматы, Республика Казахстан
Причина смерти: статическая пневмония
Похороны
Неизвестно
кладбище Баганашил