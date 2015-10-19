Исаенко (Исаенко) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаенко (Исаенко) Мария

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Место рождения

с.Титовка, Егорьевский район, Алтайский край

Дата рождения

13.10.1926

Дата смерти

19.10.2015

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

1889 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1926

Отец: Исаенко Яков Яковлевич

Мать: Екатерина Зиновьевна

с.Титовка, Егорьевский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
03.08.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зачупейко Борис Васильевич

Бракосочетание
26.04.1957

Муж: Зачупейко Борис Васильевич

г. Алма-Ата
Рождение ребёнка
28.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зачупейко Борис Васильевич

г. Алма-Ата, Казахстан
Смерть
19.10.2015
г. Алматы, Республика Казахстан
Причина смерти: статическая пневмония
Похороны
Неизвестно
кладбище Баганашил
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