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Мальгин Антон Сазонович

Место рождения

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

14.04.1901

Дата смерти

22.10.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1901

Отец: Мальгин Созон Капитонович

Мать: Мальгина Анна Семеновна

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
На Памяти Народа год рождения 1905 В ЗАгсе 1901
Упоминание
1920
Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Мальгин Петр Сазонович (Мальгину нужно получить на два пая и на три пая деньни удержать) - Выдано 1948 руб. (тысяча девятьсо сорок восемь руб.) - получил брат Антон Созонович и роспись Мальгин Архив. ... Показать все
Бракосочетание
29.01.1922

Жена: Мальгина (Шорикова) Анфуза Михайловна

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
ГАСО очно Р-2921/1/1048 Страница из книга ЗАГСа. 29.01.1922 Брак Мальгина Антона Сазоновича и Шориковой Анфузы Михайловны. Он из д.Старая Галишева Она из д.Большая Кочевка Род занятий - земледелие Ему... Показать все
Рождение ребёнка
27.09.1922

Сын: Мальгин Дмитрий Антонович

Мать ребёнка: Мальгина (Шорикова) Анфуза Михайловна

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
рождения нет. дату просчитала примерно, знаю что умер в возрасте 2 мес.
Рождение ребёнка
20.01.1924

Сын: Мальгин Иван Антонович

Мать ребёнка: Мальгина (Шорикова) Анфуза Михайловна

Военная служба
04.02.1942
призван. (Выбытие из воинской части: Между 10.11.1943 и 30.12.1943)
Военная служба
04.02.1942
Воинское звание рядовой Воинская часть 384 запасной стрелковый полк 44 запасной стрелковой дивизии Дата призыва Ирбитский РВК Свердловская обл., Ирбитский р-н Дата призыва 04.02.1942 Воинское звани... Показать все
Смерть
22.10.1988
Карельская АССР

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