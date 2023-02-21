Мальгин Иван Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальгин Иван Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мальгин Антон

Мать: Мальгина Анфуза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мальгина Людмила

Мать ребёнка: Мальгина Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальгин Валера

Мать ребёнка: Мальгина Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальгин Юрий

Мать ребёнка: Мальгина Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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