Мальгин Иван Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мальгин Антон
Мать: Мальгина Анфуза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мальгина Людмила
Мать ребёнка: Мальгина Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальгин Валера
Мать ребёнка: Мальгина Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальгин Юрий
Мать ребёнка: Мальгина Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана