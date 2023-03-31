М Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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М Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: М Алексей Иванович

Отец ребёнка: Мальгин Иван Антонович

Шадринка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: М Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Мальгин Иван Антонович

Шадринка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальгин Иван Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: М Лидия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: М Алексей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: М Валентина

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно