М Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: М Алексей Иванович
Отец ребёнка: Мальгин Иван Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: М Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Мальгин Иван Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: М Лидия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: М Алексей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: М Валентина
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно