Мальгина (Мальгина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМальгина (Мальгина) Анна

Мальгина (Мальгина) Анна

avatar

Место рождения

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
01.10.1895

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мальгин Созон

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1904

Сын: Мальгин Антон

Отец ребёнка: Мальгин Созон

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальгин Петр

Отец ребёнка: Мальгин Созон

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальгин Фандин

Отец ребёнка: Мальгин Созон

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальгин Кронит

Отец ребёнка: Мальгин Созон

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close