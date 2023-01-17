Мальгина (Мальгина) Анна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1895
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мальгин Созон
Рождение ребёнка
1904
Сын: Мальгин Антон
Отец ребёнка: Мальгин Созон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальгин Петр
Отец ребёнка: Мальгин Созон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальгин Фандин
Отец ребёнка: Мальгин Созон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальгин Кронит
Отец ребёнка: Мальгин Созон
Смерть
Неизвестно