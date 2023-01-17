Мальгин Созон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМальгин Созон

Мальгин Созон

avatar

Место рождения

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
01.10.1895

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мальгина Анна

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1904

Сын: Мальгин Антон

Мать ребёнка: Мальгина Анна

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальгин Фандин

Мать ребёнка: Мальгина Анна

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальгин Петр

Мать ребёнка: Мальгина Анна

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальгин Кронит

Мать ребёнка: Мальгина Анна

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close