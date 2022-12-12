Лукерья Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Евдокия Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Андреев
д. Романовка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1841
Сын: Игнат Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Андреев
д. Романовка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1844
Сын: Фома Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Андреев
д. Романовка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1846
Сын: Назар Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Андреев
Романовка, Ермолинская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1849
Сын: Фома Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Андреев
д. Романовка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифор Андреев
Место жительства
Неизвестно
д. Романовка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно