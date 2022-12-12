Лукерья Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукерья Никифорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Евдокия Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Андреев

д. Романовка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1841

Сын: Игнат Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Андреев

д. Романовка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1844

Сын: Фома Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Андреев

д. Романовка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1846

Сын: Назар Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Андреев

Романовка, Ермолинская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1849

Сын: Фома Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Андреев

д. Романовка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифор Андреев

Место жительства
Неизвестно
д. Романовка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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