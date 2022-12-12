Никифор Андреев
Место рожденияд. Романовка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Андрей Карпов
Мать: не указана
д. Романовка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Евдокия Никифорова
Мать ребёнка: Лукерья Никифорова
д. Романовка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1841
Сын: Игнат Никифоров
Мать ребёнка: Лукерья Никифорова
д. Романовка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1844
Сын: Фома Никифоров
Мать ребёнка: Лукерья Никифорова
д. Романовка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1846
Сын: Назар Никифоров
Мать ребёнка: Лукерья Никифорова
Романовка, Ермолинская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1849
Сын: Фома Никифоров
Мать ребёнка: Лукерья Никифорова
д. Романовка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукерья Никифорова
Место жительства
Неизвестно
д. Романовка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно