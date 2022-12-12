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Никифор Андреев

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Место рождения

д. Романовка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Андрей Карпов

Мать: не указана

д. Романовка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Евдокия Никифорова

Мать ребёнка: Лукерья Никифорова

д. Романовка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1841

Сын: Игнат Никифоров

Мать ребёнка: Лукерья Никифорова

д. Романовка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1844

Сын: Фома Никифоров

Мать ребёнка: Лукерья Никифорова

д. Романовка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1846

Сын: Назар Никифоров

Мать ребёнка: Лукерья Никифорова

Романовка, Ермолинская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1849

Сын: Фома Никифоров

Мать ребёнка: Лукерья Никифорова

д. Романовка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукерья Никифорова

Место жительства
Неизвестно
д. Романовка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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