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Евдокия Никифорова

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Место рождения

д. Романовка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Никифор Андреев

Мать: Лукерья Никифорова

д. Романовка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1861

Сын: Магуров Евсей Сергеев

Отец ребёнка: Магор Сергей Евстафиев

Стомятка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Магор Сергей Евстафиев

Место жительства
Неизвестно
Стомятка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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