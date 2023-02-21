Евдокия Никифорова
Место рожденияд. Романовка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Никифор Андреев
Мать: Лукерья Никифорова
д. Романовка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Магор Сергей Евстафиев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно