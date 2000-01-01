Фома Никифоров
Место рожденияд. Романовка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Никифор Андреев
Мать: Лукерья Никифорова
д. Романовка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
д. Романовка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно