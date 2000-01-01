Малышев Артемий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышев Артемий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Малышев Михайло

Мать: ?

Рождение ребёнка
05.03.1874

Сын: Малышев Никифор

Мать ребёнка: Соломия

Рождение ребёнка
12.03.1877

Сын: Малышев Кирилл

Мать ребёнка: Соломия

с. Верхняя Алабугское Курганского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соломия

Смерть
Неизвестно
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