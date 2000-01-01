Малышев Артемий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Малышев Михайло
Мать: ?
Рождение ребёнка
05.03.1874
Сын: Малышев Никифор
Мать ребёнка: Соломия
Рождение ребёнка
12.03.1877
Сын: Малышев Кирилл
Мать ребёнка: Соломия
с. Верхняя Алабугское Курганского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соломия
Смерть
Неизвестно