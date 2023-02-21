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Женский

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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Малышев Демид (Дементий, Дометрий)

Отец ребёнка: Малышев Михайло

Рождение ребёнка
1843

Сын: Малышев Артемий

Отец ребёнка: Малышев Михайло

Рождение ребёнка
1846

Сын: Малышев Михайло

Отец ребёнка: Малышев Михайло

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Малышев Михайло

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