?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Сын: Малышев Демид (Дементий, Дометрий)
Отец ребёнка: Малышев Михайло
Рождение ребёнка
1843
Сын: Малышев Артемий
Отец ребёнка: Малышев Михайло
Рождение ребёнка
1846
Сын: Малышев Михайло
Отец ребёнка: Малышев Михайло
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Малышев Михайло