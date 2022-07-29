Малышев Михайло — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышев Михайло

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

13.06.1877

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Малышев Антон

Мать: Малышева Татьяна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Малышев Демид (Дементий, Дометрий)

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1843

Сын: Малышев Артемий

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1846

Сын: Малышев Михайло

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Малышев) Ольга

Мать ребёнка: ?

Смерть
13.06.1877
Причина смерти: от старости

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