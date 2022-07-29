Малышев Михайло
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смерти13.06.1877
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Малышев Антон
Мать: Малышева Татьяна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Малышев Демид (Дементий, Дометрий)
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1843
Сын: Малышев Артемий
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1846
Сын: Малышев Михайло
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Малышев) Ольга
Мать ребёнка: ?
Смерть
13.06.1877
Причина смерти: от старости