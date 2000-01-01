Соломия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1874

Сын: Малышев Никифор

Отец ребёнка: Малышев Артемий

Рождение ребёнка
12.03.1877

Сын: Малышев Кирилл

Отец ребёнка: Малышев Артемий

с. Верхняя Алабугское Курганского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малышев Артемий

Смерть
Неизвестно
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