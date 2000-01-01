Соломия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1874
Сын: Малышев Никифор
Отец ребёнка: Малышев Артемий
Рождение ребёнка
12.03.1877
Сын: Малышев Кирилл
Отец ребёнка: Малышев Артемий
с. Верхняя Алабугское Курганского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малышев Артемий
Смерть
Неизвестно