Устинья Мосеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778 ст.
Дата смертиПосле 1834 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1811 ст.
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Василий Павлов
Бракосочетание
До 1811 ст.
Муж: Василий Павлов
Восприемник
14.02.1813 ст.
Вдовы Анны Васильевой дочь Евдокия незаконнорожденная. Сама указана "дворовой женкой"
Рождение ребёнка
1813 ст.
Дочь: Ольга Васильева
Отец ребёнка: Василий Павлов
Рождение ребёнка
1820 ст.
Дочь: Авдотья Васильева
Отец ребёнка: Василий Павлов
Смерть
После 1834 ст.