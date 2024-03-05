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Устинья Мосеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778 ст.

Дата смерти

После 1834 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1789 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811 ст.

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Василий Павлов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
До 1811 ст.

Муж: Василий Павлов

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемник
14.02.1813 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Вдовы Анны Васильевой дочь Евдокия незаконнорожденная. Сама указана "дворовой женкой"
Рождение ребёнка
1813 ст.

Дочь: Ольга Васильева

Отец ребёнка: Василий Павлов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1820 ст.

Дочь: Авдотья Васильева

Отец ребёнка: Василий Павлов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
После 1834 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
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