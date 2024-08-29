Бобкова (Денисова) Авдотья (Евдокия) Васильева
Место рождения
Дата рождения1820 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.
Отец: Дерябин Василий Павлов
Мать: Устинья Мосеева
Бракосочетание
19.02.1837 ст.
Муж: Бобков Осип Яковлев
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
пом. Никифоровых крест. сын Иосив Яковлев Бобков, 21 года девица оного сц. и пом. крест. Василия Павлова Денисова дочь Евдокия Васильева, 18 лет Поручители Тысяцкой оного ж сц. крест. Василий Иродион... Показать все
Рождение ребёнка
04.04.1839 ст.
Отец ребёнка: Бобков Осип Яковлев
крест. пом. Никифоровых фамилия Бобков
Смерть
Неизвестно