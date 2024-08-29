Бобкова (Денисова) Авдотья (Евдокия) Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобкова (Денисова) Авдотья (Евдокия) Васильева

Место рождения

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1820 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.

Отец: Дерябин Василий Павлов

Мать: Устинья Мосеева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
19.02.1837 ст.

Муж: Бобков Осип Яковлев

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
пом. Никифоровых крест. сын Иосив Яковлев Бобков, 21 года девица оного сц. и пом. крест. Василия Павлова Денисова дочь Евдокия Васильева, 18 лет Поручители Тысяцкой оного ж сц. крест. Василий Иродион... Показать все
Рождение ребёнка
04.04.1839 ст.

Сын: Бобков Георгий Осипов

Отец ребёнка: Бобков Осип Яковлев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
крест. пом. Никифоровых фамилия Бобков
Смерть
Неизвестно

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