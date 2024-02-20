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Марченко Федор Петрович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1775

Дата смерти

1841

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Марченко Петр Маркович

Мать: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1810

Сын: Марченко Гавриил Федорович

Мать ребёнка: Марченко Евдокия

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1813

Сын: Марченко Федор Федорович

Мать ребёнка: Марченко Евдокия

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1815

Сын: Марченко Петр Федорович

Мать ребёнка: Марченко Евдокия

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1821

Сын: Марченко Иван Федорович

Мать ребёнка: Марченко Евдокия

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1825

Сын: Марченко Феодосий Федорович

Мать ребёнка: Марченко Евдокия

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
1841
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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