Марченко Федор Петрович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1775
Дата смерти1841
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Марченко Петр Маркович
Мать: ?
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1810
Сын: Марченко Гавриил Федорович
Мать ребёнка: Марченко Евдокия
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Марченко Евдокия
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Марченко Евдокия
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Марченко Евдокия
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1825
Сын: Марченко Феодосий Федорович
Мать ребёнка: Марченко Евдокия
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
1841
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука