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Марченко Петр Федорович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Марченко Федор Петрович

Мать: Марченко Евдокия

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Марченко Дарья Кондратьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1840

Сын: Марченко Гавриил Петрович

Мать ребёнка: Марченко Дарья Кондратьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1847

Сын: Марченко Моисей Петрович

Мать ребёнка: Марченко Дарья Кондратьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1853

Сын: Марченко Константин Петрович

Мать ребёнка: Марченко Дарья Кондратьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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