Марченко Петр Федорович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Марченко Федор Петрович
Мать: Марченко Евдокия
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Марченко Дарья Кондратьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1840
Сын: Марченко Гавриил Петрович
Мать ребёнка: Марченко Дарья Кондратьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Марченко Дарья Кондратьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1853
Сын: Марченко Константин Петрович
Мать ребёнка: Марченко Дарья Кондратьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно