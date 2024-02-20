Марченко Евдокия
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1810
Сын: Марченко Гавриил Федорович
Отец ребёнка: Марченко Федор Петрович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Марченко Федор Петрович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Марченко Федор Петрович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Марченко Федор Петрович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1825
Сын: Марченко Феодосий Федорович
Отец ребёнка: Марченко Федор Петрович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно