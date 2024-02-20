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Марченко Евдокия

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1810

Сын: Марченко Гавриил Федорович

Отец ребёнка: Марченко Федор Петрович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1813

Сын: Марченко Федор Федорович

Отец ребёнка: Марченко Федор Петрович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1815

Сын: Марченко Петр Федорович

Отец ребёнка: Марченко Федор Петрович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1821

Сын: Марченко Иван Федорович

Отец ребёнка: Марченко Федор Петрович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1825

Сын: Марченко Феодосий Федорович

Отец ребёнка: Марченко Федор Петрович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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