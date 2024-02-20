Марченко Иван Федорович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Марченко Федор Петрович
Мать: Марченко Евдокия
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Марченко Христина Анисимовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Марченко Христина Анисимовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно