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Марченко Иван Федорович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Марченко Федор Петрович

Мать: Марченко Евдокия

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Марченко Христина Анисимовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1847

Сын: Марченко Федор Иванович

Мать ребёнка: Марченко Христина Анисимовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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