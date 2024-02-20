Марченко Гавриил Федорович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Марченко Федор Петрович
Мать: Марченко Евдокия
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Военная служба
1831
Забран в рекруты
Рождение ребёнка
1867
Сын: Марченко Спиридон Гаврилович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно