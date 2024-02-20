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Марченко Гавриил Федорович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Марченко Федор Петрович

Мать: Марченко Евдокия

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Военная служба
1831
Забран в рекруты
Рождение ребёнка
1867

Сын: Марченко Спиридон Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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