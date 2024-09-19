Воробьёв Афанасий Иванович
Место рожденияпереселенец
Дата рождения1886
Дата смертиОколо 1966
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Воробьёв Иван
Мать: ?
Работа или профессия
Неизвестно
председатель сельсовета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Воробьёва) Елизавета
Мать ребёнка: Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назарова (Воробьёва) Пелагея? Афанасьевна
Мать ребёнка: Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Бритикова (Воробьёв) Татьяна
Мать ребёнка: Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
16.10.1920
Сын: Воробьёв Иван Афанасьевич
Мать ребёнка: Евдокия Егоровна
Новопокровка, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1928
Дочь: (Воробьёва) Анна
Мать ребёнка: Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
06.04.1930
Сын: Воробьёв Николай Афанасьевич
Мать ребёнка: Евдокия Егоровна
Новоалександровка, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область
29.06.1930
Смерть
Около 1966
Похороны
Неизвестно