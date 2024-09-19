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Воробьёв Афанасий Иванович

Место рождения

переселенец

Дата рождения

1886

Дата смерти

Около 1966

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Воробьёв Иван

Мать: ?

Работа или профессия
Неизвестно
председатель сельсовета
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Воробьёва) Елизавета

Мать ребёнка: Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назарова (Воробьёва) Пелагея? Афанасьевна

Мать ребёнка: Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Бритикова (Воробьёв) Татьяна

Мать ребёнка: Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
16.10.1920

Сын: Воробьёв Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Евдокия Егоровна

Новопокровка, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: (Воробьёва) Анна

Мать ребёнка: Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
06.04.1930

Сын: Воробьёв Николай Афанасьевич

Мать ребёнка: Евдокия Егоровна

Новоалександровка, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область
29.06.1930
Смерть
Около 1966
Яркуль-Матюшкино, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область
Похороны
Неизвестно
Яркуль-Матюшкино, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область

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