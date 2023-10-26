Евдокия Егоровна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиОколо 1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Воробьёва) Елизавета
Отец ребёнка: Воробьёв Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назарова (Воробьёва) Пелагея? Афанасьевна
Отец ребёнка: Воробьёв Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Бритикова (Воробьёв) Татьяна
Отец ребёнка: Воробьёв Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
16.10.1920
Сын: Воробьёв Иван Афанасьевич
Отец ребёнка: Воробьёв Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1928
Дочь: (Воробьёва) Анна
Отец ребёнка: Воробьёв Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
06.04.1930
Сын: Воробьёв Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Воробьёв Афанасий Иванович
Новоалександровка, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область
29.06.1930
Смерть
Около 1954