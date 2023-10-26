Евдокия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Егоровна

Евдокия Егоровна

Место рождения

Новопокровка, Татарский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Около 1954

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Новопокровка, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Воробьёва) Елизавета

Отец ребёнка: Воробьёв Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назарова (Воробьёва) Пелагея? Афанасьевна

Отец ребёнка: Воробьёв Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Бритикова (Воробьёв) Татьяна

Отец ребёнка: Воробьёв Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
16.10.1920

Сын: Воробьёв Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Воробьёв Афанасий Иванович

Новопокровка, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: (Воробьёва) Анна

Отец ребёнка: Воробьёв Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
06.04.1930

Сын: Воробьёв Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Воробьёв Афанасий Иванович

Новоалександровка, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область
29.06.1930
Смерть
Около 1954

Мы используем куки для улучшения работы сайта.