Воробьёв Николай Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения06.04.1930
Дата смерти07.06.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1930
Отец: Воробьёв Афанасий Иванович
Мать: Евдокия Егоровна
29.06.1930
Бракосочетание
Около 1948
Рождение ребёнка
08.09.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Иноземцева) Мария Николаевна
Военная служба
С 06.07.1950 по 03.09.1952
сержант запаса 1 категории
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Иноземцева) Мария Николаевна
Смерть
07.06.1993
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Причина смерти: пневмония
Похороны
Неизвестно
Чаны, Чановский муниципальный район, Новосибирская область