Воробьёв Николай Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоробьёв Николай Афанасьевич

Воробьёв Николай Афанасьевич

Место рождения

Новоалександровка, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

06.04.1930

Дата смерти

07.06.1993

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1886 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1930

Отец: Воробьёв Афанасий Иванович

Мать: Евдокия Егоровна

Новоалександровка, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область
29.06.1930
Бракосочетание
Около 1948

Жена: (Иноземцева) Мария Николаевна

Новоалександровка, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.09.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Иноземцева) Мария Николаевна

Новоалександровка, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область
Военная служба
С 06.07.1950 по 03.09.1952
сержант запаса 1 категории
Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Иноземцева) Мария Николаевна

Новоалександровка, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
07.06.1993
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Причина смерти: пневмония
Похороны
Неизвестно
Чаны, Чановский муниципальный район, Новосибирская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.