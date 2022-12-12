Хорошавин Тимофей Климентович
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти19.02.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Рождение ребёнка
22.08.1850
Сын: Хорошавин Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: Хорошавина Параскева Трофимовна
Рождение ребёнка
01.12.1851
Сын: Хорошавин Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: Хорошавина Параскева Трофимовна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Хорошавин Михаил Тимофеевич
Мать ребёнка: Хорошавина Параскева Трофимовна
Рождение ребёнка
26.09.1858
Сын: Хорошавин Андрей Тимофеевич
Мать ребёнка: Хорошавина Параскева Трофимовна
Рождение ребёнка
28.03.1863
Сын: Хорошавин Иосиф Тимофеевич
Мать ребёнка: Хорошавина Параскева Трофимовна
Бракосочетание
11.11.1863
2 брак
Рождение ребёнка
09.11.1864
Дочь: Попова Анастасия Тимофеевна
Мать ребёнка: Хорошавина Агафия Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.02.1884