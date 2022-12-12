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Хорошавин Тимофей Климентович

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Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

19.02.1884

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Хорошавин Климент Семёнович

Мать: Хорошавина Марфа Прокопьевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
22.08.1850

Сын: Хорошавин Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Хорошавина Параскева Трофимовна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
01.12.1851

Сын: Хорошавин Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Хорошавина Параскева Трофимовна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Хорошавин Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: Хорошавина Параскева Трофимовна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
26.09.1858

Сын: Хорошавин Андрей Тимофеевич

Мать ребёнка: Хорошавина Параскева Трофимовна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
28.03.1863

Сын: Хорошавин Иосиф Тимофеевич

Мать ребёнка: Хорошавина Параскева Трофимовна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
11.11.1863

Жена: Хорошавина Агафия Трофимовна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
2 брак
Рождение ребёнка
09.11.1864

Дочь: Попова Анастасия Тимофеевна

Мать ребёнка: Хорошавина Агафия Трофимовна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Параскева Трофимовна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
19.02.1884
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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