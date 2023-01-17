Хорошавина (Мамаева) Марфа Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (Мамаева) Марфа Прокопьевна

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Место рождения

д. Нагоряне

Дата рождения

1805

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Мамаев Прокоп Матвеевич

Мать: не указана

д. Нагоряне
Бракосочетание
04.02.1823

Муж: Хорошавин Климент Семёнович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Настаси Климентовна

Отец ребёнка: Хорошавин Климент Семёнович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Хорошавин Тимофей Климентович

Отец ребёнка: Хорошавин Климент Семёнович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анисия Климентовна

Отец ребёнка: Хорошавин Климент Семёнович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Хорошавин Дмитрий Климентович

Отец ребёнка: Хорошавин Климент Семёнович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Хорошавин Анисим Климентович

Отец ребёнка: Хорошавин Климент Семёнович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
03.04.1850 ст.

Дочь: Хорошавина Ирина Климентовна

Отец ребёнка: Хорошавин Климент Семёнович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1858
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