Хорошавина (Мамаева) Марфа Прокопьевна
Место рожденияд. Нагоряне
Дата рождения1805
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Мамаев Прокоп Матвеевич
Мать: не указана
д. Нагоряне
Бракосочетание
04.02.1823
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Настаси Климентовна
Отец ребёнка: Хорошавин Климент Семёнович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Хорошавин Тимофей Климентович
Отец ребёнка: Хорошавин Климент Семёнович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анисия Климентовна
Отец ребёнка: Хорошавин Климент Семёнович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Хорошавин Дмитрий Климентович
Отец ребёнка: Хорошавин Климент Семёнович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Хорошавин Анисим Климентович
Отец ребёнка: Хорошавин Климент Семёнович
Рождение ребёнка
03.04.1850 ст.
Дочь: Хорошавина Ирина Климентовна
Отец ребёнка: Хорошавин Климент Семёнович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858