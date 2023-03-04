Хорошавин Дмитрий Климентович
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиПосле 1890
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Хорошавина Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Хорошавина Феактгита Акиловна
Рождение ребёнка
04.11.1890
Сын: Хорошавин Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Хорошавина Феактгита Акиловна
Смерть
После 1890