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Хорошавин Дмитрий Климентович

Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

После 1890

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Хорошавин Климент Семёнович

Мать: Хорошавина (Мамаева) Марфа Прокопьевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Феактгита Акиловна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Хорошавина Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Хорошавина Феактгита Акиловна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
04.11.1890

Сын: Хорошавин Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Хорошавина Феактгита Акиловна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1890

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