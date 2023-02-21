Хорошавина (Морозова) Параскева Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (Морозова) Параскева Трофимовна

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Место рождения

п. Быковский

Дата рождения

1832

Дата смерти

01.05.1863

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

п. Быковский
Рождение ребёнка
22.08.1850

Сын: Хорошавин Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Хорошавин Тимофей Климентович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
01.12.1851

Сын: Хорошавин Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Хорошавин Тимофей Климентович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Хорошавин Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Хорошавин Тимофей Климентович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
26.09.1858

Сын: Хорошавин Андрей Тимофеевич

Отец ребёнка: Хорошавин Тимофей Климентович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
28.03.1863

Сын: Хорошавин Иосиф Тимофеевич

Отец ребёнка: Хорошавин Тимофей Климентович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Тимофей Климентович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
01.05.1863
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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