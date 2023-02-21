Хорошавина (Морозова) Параскева Трофимовна
Место рожденияп. Быковский
Дата рождения1832
Дата смерти01.05.1863
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
п. Быковский
Рождение ребёнка
22.08.1850
Сын: Хорошавин Иван Тимофеевич
Отец ребёнка: Хорошавин Тимофей Климентович
Рождение ребёнка
01.12.1851
Сын: Хорошавин Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Хорошавин Тимофей Климентович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Хорошавин Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: Хорошавин Тимофей Климентович
Рождение ребёнка
26.09.1858
Сын: Хорошавин Андрей Тимофеевич
Отец ребёнка: Хорошавин Тимофей Климентович
Рождение ребёнка
28.03.1863
Сын: Хорошавин Иосиф Тимофеевич
Отец ребёнка: Хорошавин Тимофей Климентович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.05.1863