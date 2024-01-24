Волкова Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова Екатерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1938

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1938

Отец: Смирнов Василий Макарьевич

Мать: Иванова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
18.09.1961

Сын: Волков Валентин Витальевич

Отец ребёнка: Волков Виталий Арсентьевич

Рождение ребёнка
18.09.1971

Дочь: Лукина Елена Витальевна

Отец ребёнка: Волков Виталий Арсентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Владимир Витальевич

Отец ребёнка: Волков Виталий Арсентьевич

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