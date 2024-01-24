Волкова Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1938
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1938
Рождение ребёнка
18.09.1961
Сын: Волков Валентин Витальевич
Отец ребёнка: Волков Виталий Арсентьевич
Рождение ребёнка
18.09.1971
Дочь: Лукина Елена Витальевна
Отец ребёнка: Волков Виталий Арсентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Владимир Витальевич
Отец ребёнка: Волков Виталий Арсентьевич