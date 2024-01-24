Смирнов Василий Макарьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смирнов Макарий Иванович
Рождение ребёнка
07.02.1938
Дочь: Волкова Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Иванова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Смирнов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Иванова Клавдия Ивановна
Смерть
Неизвестно