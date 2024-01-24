Смирнов Василий Макарьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Василий Макарьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смирнов Макарий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1938

Дочь: Волкова Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Иванова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Смирнов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Иванова Клавдия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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