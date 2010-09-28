Волков Виталий Арсентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1937
Дата смерти28.09.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1937
Отец: Волков Арсентий Прокопьевич
Мать: Волкова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
18.09.1961
Сын: Волков Валентин Витальевич
Мать ребёнка: Волкова Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
18.09.1971
Дочь: Лукина Елена Витальевна
Мать ребёнка: Волкова Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Владимир Витальевич
Мать ребёнка: Волкова Екатерина Васильевна
Смерть
28.09.2010