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Волков Виталий Арсентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1937

Дата смерти

28.09.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1937

Отец: Волков Арсентий Прокопьевич

Мать: Волкова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
18.09.1961

Сын: Волков Валентин Витальевич

Мать ребёнка: Волкова Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
18.09.1971

Дочь: Лукина Елена Витальевна

Мать ребёнка: Волкова Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Владимир Витальевич

Мать ребёнка: Волкова Екатерина Васильевна

Смерть
28.09.2010
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