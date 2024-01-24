Иванова Клавдия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.02.1938
Дочь: Волкова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Смирнов Василий Макарьевич
Рождение ребёнка
1940
Сын: Смирнов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Смирнов Василий Макарьевич
Рождение ребёнка
1952
Отец ребёнка: Евграфов Мир Семенович
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Смирнова Галина Мировна
Отец ребёнка: Евграфов Мир Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно