Иванова Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Клавдия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1938

Дочь: Волкова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Смирнов Василий Макарьевич

Рождение ребёнка
1940

Сын: Смирнов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Смирнов Василий Макарьевич

Рождение ребёнка
1952

Сын: Смирнов Николай Мирович

Отец ребёнка: Евграфов Мир Семенович

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Смирнова Галина Мировна

Отец ребёнка: Евграфов Мир Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евграфов Мир Семенович

Смерть
Неизвестно
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