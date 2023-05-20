Княгиня Радзивилл (Княжна Любомирская) АННА МАРИЯ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Княгиня Радзивилл (Княжна Любомирская) АННА МАРИЯ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1882

Дата смерти

16.02.1947

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1882

Отец: Князь Любомирский СТАНИСЛАВ МИХАИЛ ГЕНРИК

Мать: Княгиня Любомирская ВАНДА МАРИЯ ЕЛЕНА

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Князь Радзивилл ЯНУШ ФРАНЦИШЕК

Рождение ребёнка
24.09.1906

Сын: Князь Радзивилл ЭДМУНД ФЕРДИНАНД

Отец ребёнка: Князь Радзивилл ЯНУШ ФРАНЦИШЕК

Рождение ребёнка
21.07.1914

Сын: Князь Радзивилл СТАНИСЛАВ АЛЬБРЕХТ

Отец ребёнка: Князь Радзивилл ЯНУШ ФРАНЦИШЕК

Смерть
16.02.1947

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