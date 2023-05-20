Княгиня Радзивилл (Княжна Любомирская) АННА МАРИЯ
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1882
Дата смерти16.02.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1882
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.09.1906
Сын: Князь Радзивилл ЭДМУНД ФЕРДИНАНД
Отец ребёнка: Князь Радзивилл ЯНУШ ФРАНЦИШЕК
Рождение ребёнка
21.07.1914
Сын: Князь Радзивилл СТАНИСЛАВ АЛЬБРЕХТ
Отец ребёнка: Князь Радзивилл ЯНУШ ФРАНЦИШЕК
Смерть
16.02.1947