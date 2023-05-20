Князь Любомирский СТАНИСЛАВ МИХАИЛ ГЕНРИК
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1838
Дата смерти08.12.1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Сын: Князь Любомирский АДАМ ЯН
Мать ребёнка: Княгиня Любомирская ВАНДА МАРИЯ ЕЛЕНА
Рождение ребёнка
1875
Сын: Князь Любомирский ХУБЕРТ СТАНИСЛАВ
Мать ребёнка: Княгиня Любомирская ВАНДА МАРИЯ ЕЛЕНА
Рождение ребёнка
09.10.1882
Дочь: Княгиня Радзивилл АННА МАРИЯ
Мать ребёнка: Княгиня Любомирская ВАНДА МАРИЯ ЕЛЕНА
Смерть
08.12.1918