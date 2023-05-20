Князь Любомирский СТАНИСЛАВ МИХАИЛ ГЕНРИК — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князь Любомирский СТАНИСЛАВ МИХАИЛ ГЕНРИК

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1838

Дата смерти

08.12.1918

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Князь Любомирский АДАМ ЯН

Мать ребёнка: Княгиня Любомирская ВАНДА МАРИЯ ЕЛЕНА

Рождение ребёнка
1875

Сын: Князь Любомирский ХУБЕРТ СТАНИСЛАВ

Мать ребёнка: Княгиня Любомирская ВАНДА МАРИЯ ЕЛЕНА

Рождение ребёнка
09.10.1882

Дочь: Княгиня Радзивилл АННА МАРИЯ

Мать ребёнка: Княгиня Любомирская ВАНДА МАРИЯ ЕЛЕНА

Смерть
08.12.1918
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