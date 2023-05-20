Княгиня Любомирская ВАНДА МАРИЯ ЕЛЕНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Княгиня Любомирская ВАНДА МАРИЯ ЕЛЕНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1841

Дата смерти

05.05.1910

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Князь Любомирский АДАМ ЯН

Отец ребёнка: Князь Любомирский СТАНИСЛАВ МИХАИЛ ГЕНРИК

Рождение ребёнка
1875

Сын: Князь Любомирский ХУБЕРТ СТАНИСЛАВ

Отец ребёнка: Князь Любомирский СТАНИСЛАВ МИХАИЛ ГЕНРИК

Рождение ребёнка
09.10.1882

Дочь: Княгиня Радзивилл АННА МАРИЯ

Отец ребёнка: Князь Любомирский СТАНИСЛАВ МИХАИЛ ГЕНРИК

Смерть
05.05.1910
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