Княгиня Любомирская ВАНДА МАРИЯ ЕЛЕНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1841
Дата смерти05.05.1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Сын: Князь Любомирский АДАМ ЯН
Отец ребёнка: Князь Любомирский СТАНИСЛАВ МИХАИЛ ГЕНРИК
Рождение ребёнка
1875
Сын: Князь Любомирский ХУБЕРТ СТАНИСЛАВ
Отец ребёнка: Князь Любомирский СТАНИСЛАВ МИХАИЛ ГЕНРИК
Рождение ребёнка
09.10.1882
Дочь: Княгиня Радзивилл АННА МАРИЯ
Отец ребёнка: Князь Любомирский СТАНИСЛАВ МИХАИЛ ГЕНРИК
Смерть
05.05.1910