Князь Радзивилл СТАНИСЛАВ АЛЬБРЕХТ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князь Радзивилл СТАНИСЛАВ АЛЬБРЕХТ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1914

Дата смерти

27.07.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1914

Отец: Князь Радзивилл ЯНУШ ФРАНЦИШЕК

Мать: Княгиня Радзивилл (Княжна Любомирская) АННА МАРИЯ

Бракосочетание
1959

Жена: Княгиня Радзивилл (Ли Бувье) КАРОЛИНА

Рождение ребёнка
04.08.1959

Сын: Князь Радзивилл ЭНТОНИ СТАНИСЛАВ

Мать ребёнка: Княгиня Радзивилл (Ли Бувье) КАРОЛИНА

Рождение ребёнка
18.08.1960

Дочь: (Княжна Радзивилл) АННА КРИСТНА

Мать ребёнка: Княгиня Радзивилл (Ли Бувье) КАРОЛИНА

Развод
1974

Жена: Княгиня Радзивилл (Ли Бувье) КАРОЛИНА

Смерть
27.07.1976

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