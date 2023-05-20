Князь Радзивилл СТАНИСЛАВ АЛЬБРЕХТ
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1914
Дата смерти27.07.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1914
Бракосочетание
1959
Рождение ребёнка
04.08.1959
Сын: Князь Радзивилл ЭНТОНИ СТАНИСЛАВ
Мать ребёнка: Княгиня Радзивилл (Ли Бувье) КАРОЛИНА
Рождение ребёнка
18.08.1960
Дочь: (Княжна Радзивилл) АННА КРИСТНА
Мать ребёнка: Княгиня Радзивилл (Ли Бувье) КАРОЛИНА
Развод
1974
Смерть
27.07.1976