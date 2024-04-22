Мерзликин Мирон Филиппович
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смерти10.07.1842
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Рождение: запись о рождении №10, метрическая книга за 1776 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Мерзликина Ирина Мироновна
Мать ребёнка: Мерзликина Дарья Гавриловна
Рождение: запись о рождении №11, метрическая книга за 1803 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
25.06.1804
Сын: Мерзликин Кузьма Миронович
Мать ребёнка: Мерзликина Дарья Гавриловна
Рождение: запись о рождении №37, метрическая книга за 1804 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Мерзликина Дарья Гавриловна
Рождение: запись о рождении №16, метрическая книга за 1805 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
05.09.1807
Дочь: Медведева Анна Мироновна
Мать ребёнка: Мерзликина Дарья Гавриловна
Рождение: запись о рождении №47, метрическая книга за 1807 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Мерзликина Ксения Мироновна
Мать ребёнка: Мерзликина Дарья Гавриловна
Рождение ребёнка
1808
Сын: Мерзликин Емельян Миронович
Мать ребёнка: Мерзликина Дарья Гавриловна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Мерзликина Софья Мироновна
Мать ребёнка: Мерзликина Дарья Гавриловна
Крещение
Неизвестно
Восприемником при крещении был Степан Дубинин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.07.1842
Смерть: запись о смерти №35, метрическая книга за 1842 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния