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Мерзликин Мирон Филиппович

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1776

Дата смерти

10.07.1842

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №10, метрическая книга за 1776 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Мерзликина Ирина Мироновна

Мать ребёнка: Мерзликина Дарья Гавриловна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №11, метрическая книга за 1803 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
25.06.1804

Сын: Мерзликин Кузьма Миронович

Мать ребёнка: Мерзликина Дарья Гавриловна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №37, метрическая книга за 1804 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1805

Сын: Мерзликин Фрол Миронович

Мать ребёнка: Мерзликина Дарья Гавриловна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №16, метрическая книга за 1805 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
05.09.1807

Дочь: Медведева Анна Мироновна

Мать ребёнка: Мерзликина Дарья Гавриловна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №47, метрическая книга за 1807 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Мерзликина Ксения Мироновна

Мать ребёнка: Мерзликина Дарья Гавриловна

Рождение ребёнка
1808

Сын: Мерзликин Емельян Миронович

Мать ребёнка: Мерзликина Дарья Гавриловна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Мерзликина Софья Мироновна

Мать ребёнка: Мерзликина Дарья Гавриловна

Крещение
Неизвестно
Восприемником при крещении был Степан Дубинин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мерзликина Дарья Гавриловна

Смерть
10.07.1842
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть: запись о смерти №35, метрическая книга за 1842 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
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