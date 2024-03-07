Мерзликина Ирина Мироновна
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Рождение: запись о рождении №11, метрическая книга за 1803 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
Неизвестно
Восприемницей при крещении была села Климова Матрена Иванова Жабина
Смерть
Неизвестно