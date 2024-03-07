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Мерзликина Ирина Мироновна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Мерзликин Мирон Филиппович

Мать: Мерзликина Дарья Гавриловна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №11, метрическая книга за 1803 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
Неизвестно
Восприемницей при крещении была села Климова Матрена Иванова Жабина
Смерть
Неизвестно

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