Мерзликин Кузьма Миронович
Место рождения
Дата рождения25.06.1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1804
Рождение: запись о рождении №37, метрическая книга за 1804 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
Неизвестно
Восприемниками при крещении были Егор Репин и Ирина Ртищева
Смерть
Неизвестно