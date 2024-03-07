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Мерзликин Кузьма Миронович

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

25.06.1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1804

Отец: Мерзликин Мирон Филиппович

Мать: Мерзликина Дарья Гавриловна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №37, метрическая книга за 1804 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
Неизвестно
Восприемниками при крещении были Егор Репин и Ирина Ртищева
Смерть
Неизвестно

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