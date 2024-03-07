Медведева (Мерзликина) Анна Мироновна
Место рождения
Дата рождения05.09.1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1807
Рождение: запись о рождении №47, метрическая книга за 1807 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
Неизвестно
Восприемниками при крещении были Тихон Бобровский и Васса Понкратова
Бракосочетание
1830
Брак: запись о браке №10, метрическая книга за 1830 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Матвей Антонов Моргачев, Архи... Показать все
Рождение ребёнка
10.10.1830
Дочь: Хныкина (Медведева) Прасковья Поликарповна
Отец ребёнка: Медведев Поликарп Матвеевич
Рождение: запись о рождении №91, метрическая книга за 1830 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1833
Сын: Медведев Ефим Поликарпович
Отец ребёнка: Медведев Поликарп Матвеевич
Рождение ребёнка
1835
Сын: Медведев Максим Поликарпович
Отец ребёнка: Медведев Поликарп Матвеевич
Рождение: запись о рождении №2, метрическая книга за 1835 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно