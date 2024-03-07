Медведева (Мерзликина) Анна Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева (Мерзликина) Анна Мироновна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

05.09.1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1807

Отец: Мерзликин Мирон Филиппович

Мать: Мерзликина Дарья Гавриловна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №47, метрическая книга за 1807 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
Неизвестно
Восприемниками при крещении были Тихон Бобровский и Васса Понкратова
Бракосочетание
1830

Муж: Медведев Поликарп Матвеевич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №10, метрическая книга за 1830 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Матвей Антонов Моргачев, Архи... Показать все
Рождение ребёнка
10.10.1830

Дочь: Хныкина (Медведева) Прасковья Поликарповна

Отец ребёнка: Медведев Поликарп Матвеевич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №91, метрическая книга за 1830 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1833

Сын: Медведев Ефим Поликарпович

Отец ребёнка: Медведев Поликарп Матвеевич

Рождение ребёнка
1835

Сын: Медведев Максим Поликарпович

Отец ребёнка: Медведев Поликарп Матвеевич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №2, метрическая книга за 1835 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно

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