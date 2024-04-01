Лябухина (Созонова) Калерия Алипиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лябухина (Созонова) Калерия Алипиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1843

Отец: Созонов Алипий Казак Выс. Токушенского Петров

Мать: Созонова Акилина Сергеева

Бракосочетание
21.01.1862

Муж: Лябухин Адриан Казак Пос. Плосского Петров

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
м. 22 ж. 18
Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Лябухин Николай Андрианов

Отец ребёнка: Лябухин Адриан Казак Пос. Плосского Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лябухин Иван Уряд. Выс. Плосского Андрианов

Отец ребёнка: Лябухин Адриан Казак Пос. Плосского Петров

Россия, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ченцова Анна Адрианова

Отец ребёнка: Лябухин Адриан Казак Пос. Плосского Петров

Смерть
Неизвестно
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