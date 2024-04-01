Лябухина (Созонова) Калерия Алипиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1843
Бракосочетание
21.01.1862
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
м. 22 ж. 18
Рождение ребёнка
Около 1871
Сын: Лябухин Николай Андрианов
Отец ребёнка: Лябухин Адриан Казак Пос. Плосского Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лябухин Иван Уряд. Выс. Плосского Андрианов
Отец ребёнка: Лябухин Адриан Казак Пос. Плосского Петров
Россия, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ченцова Анна Адрианова
Отец ребёнка: Лябухин Адриан Казак Пос. Плосского Петров
Смерть
Неизвестно