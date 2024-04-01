Лябухин Адриан Казак Пос. Плосского Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ченцова Анна Адрианова
Мать ребёнка: Лябухина (Созонова) Калерия Алипиева
Бракосочетание
21.01.1862
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
м. 22 ж. 18
Рождение ребёнка
Около 1871
Сын: Лябухин Николай Андрианов
Мать ребёнка: Лябухина (Созонова) Калерия Алипиева
Смерть
Неизвестно