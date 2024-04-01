Лябухин Адриан Казак Пос. Плосского Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛябухин Адриан Казак Пос. Плосского Петров

Лябухин Адриан Казак Пос. Плосского Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лябухин Иван Уряд. Выс. Плосского Андрианов

Мать ребёнка: Лябухина (Созонова) Калерия Алипиева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ченцова Анна Адрианова

Мать ребёнка: Лябухина (Созонова) Калерия Алипиева

Бракосочетание
21.01.1862

Жена: Лябухина (Созонова) Калерия Алипиева

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
м. 22 ж. 18
Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Лябухин Николай Андрианов

Мать ребёнка: Лябухина (Созонова) Калерия Алипиева

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.