Ченцова Анна Адрианова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1881
Сын: Ченцов Галактион Казак Пос. Плосского Николаев
Отец ребёнка: Ченцов Николай Федоров
Рождение ребёнка
Около 1887
Отец ребёнка: Ченцов Николай Федоров
Рождение ребёнка
05.04.1890
Отец ребёнка: Ченцов Николай Федоров
Рождение ребёнка
Около 1891
Отец ребёнка: Ченцов Николай Федоров
Рождение ребёнка
Около 1894
Отец ребёнка: Ченцов Николай Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно