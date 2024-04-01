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Ченцова Анна Адрианова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лябухин Адриан Казак Пос. Плосского Петров

Мать: Лябухина Калерия Алипиева

Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Ченцов Галактион Казак Пос. Плосского Николаев

Отец ребёнка: Ченцов Николай Федоров

Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Ченцов Стефан Николаев

Отец ребёнка: Ченцов Николай Федоров

Рождение ребёнка
05.04.1890

Сын: Ченцов Николай Николаев

Отец ребёнка: Ченцов Николай Федоров

Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Ченцов Сергей Николаев

Отец ребёнка: Ченцов Николай Федоров

Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Ченцов Владимир Николаев

Отец ребёнка: Ченцов Николай Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ченцов Николай Федоров

Смерть
Неизвестно
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