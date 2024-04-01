Созонов Алипий Казак Выс. Токушенского Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.06.1843
Дочь: Лябухина Калерия Алипиева
Мать ребёнка: Созонова Акилина Сергеева
Рождение ребёнка
06.07.1844
Сын: Созонов Панкратий Алипиев
Мать ребёнка: Созонова Акилина Сергеева
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Сизухина Параскева Алипиева
Мать ребёнка: Созонова Акилина Сергеева
Рождение ребёнка
23.01.1849
Мать ребёнка: Созонова Акилина Сергеева
Рождение ребёнка
08.01.1851
Мать ребёнка: Созонова Акилина Сергеева
Рождение ребёнка
Около 1859
Дочь: Анастасия Алипиева
Мать ребёнка: Созонова Акилина Сергеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чуклина Марфа Алипиева
Мать ребёнка: Созонова Акилина Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно