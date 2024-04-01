Созонов Алипий Казак Выс. Токушенского Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Созонов Алипий Казак Выс. Токушенского Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Созонов Петр Казак Выс. Рявкинского Евдокимов

Мать: Созонова Евдокия Филипова

Рождение ребёнка
05.06.1843

Дочь: Лябухина Калерия Алипиева

Мать ребёнка: Созонова Акилина Сергеева

Рождение ребёнка
06.07.1844

Сын: Созонов Панкратий Алипиев

Мать ребёнка: Созонова Акилина Сергеева

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Сизухина Параскева Алипиева

Мать ребёнка: Созонова Акилина Сергеева

Рождение ребёнка
23.01.1849

Сын: Созонов Григорий Алипиев

Мать ребёнка: Созонова Акилина Сергеева

Рождение ребёнка
08.01.1851

Сын: Созонов Полиевкт Алипиев

Мать ребёнка: Созонова Акилина Сергеева

Рождение ребёнка
Около 1859

Дочь: Анастасия Алипиева

Мать ребёнка: Созонова Акилина Сергеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чуклина Марфа Алипиева

Мать ребёнка: Созонова Акилина Сергеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Созонова Акилина Сергеева

Смерть
Неизвестно
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