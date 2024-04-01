Созонов Петр Казак Выс. Рявкинского Евдокимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Созонов Иван Петров
Мать ребёнка: Созонова (Кряжева) Евдокия Филипова
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Ташланова (Созонова) Устинья Петрова
Мать ребёнка: Созонова (Кряжева) Евдокия Филипова
Бракосочетание
31.01.1829
м. 22 ж. 17
Рождение ребёнка
27.10.1839
Рождение ребёнка
09.02.1848
Мать ребёнка: Созонова (Кряжева) Евдокия Филипова
Смерть
Неизвестно