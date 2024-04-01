Созонов Петр Казак Выс. Рявкинского Евдокимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Созонов Петр Казак Выс. Рявкинского Евдокимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Созонов Евдоким Крест. Д. Белой Игнатьев

Мать: Созонова Меланья Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Созонов Алипий Казак Выс. Токушенского Петров

Мать ребёнка: Созонова (Кряжева) Евдокия Филипова

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Созонов Иван Петров

Мать ребёнка: Созонова (Кряжева) Евдокия Филипова

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Ташланова (Созонова) Устинья Петрова

Мать ребёнка: Созонова (Кряжева) Евдокия Филипова

Бракосочетание
31.01.1829

Жена: Созонова (Кряжева) Евдокия Филипова

м. 22 ж. 17
Рождение ребёнка
27.10.1839

Сын: Созонов Аврам Казак Выс. Рявкинского Петров

Мать ребёнка: Созонова (Кряжева) Евдокия Филипова

Рождение ребёнка
09.02.1848

Сын: Созонов Филипп Петров

Мать ребёнка: Созонова (Кряжева) Евдокия Филипова

Смерть
Неизвестно

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