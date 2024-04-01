Созонов Аврам Казак Выс. Рявкинского Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1839
Рождение ребёнка
05.01.1872
Дочь: Сигклитикия Аврамова
Мать ребёнка: Созонова Ирина Павлова
Рождение ребёнка
08.11.1874
Мать ребёнка: Созонова Ирина Павлова
Рождение ребёнка
11.06.1877
Сын: Созонов Петр Аврамов
Мать ребёнка: Созонова Ирина Павлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Выходцева Анна Аврамиева
Мать ребёнка: Созонова Ирина Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Созонова Ирина Павлова
Смерть
Неизвестно