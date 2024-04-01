Созонов Аврам Казак Выс. Рявкинского Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Созонов Аврам Казак Выс. Рявкинского Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1839

Отец: Созонов Петр Казак Выс. Рявкинского Евдокимов

Мать: Созонова Евдокия Филипова

Рождение ребёнка
05.01.1872

Дочь: Сигклитикия Аврамова

Мать ребёнка: Созонова Ирина Павлова

Рождение ребёнка
08.11.1874

Сын: Созонов Михаил Аврамов

Мать ребёнка: Созонова Ирина Павлова

Рождение ребёнка
11.06.1877

Сын: Созонов Петр Аврамов

Мать ребёнка: Созонова Ирина Павлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Выходцева Анна Аврамиева

Мать ребёнка: Созонова Ирина Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Созонова Ирина Павлова

Смерть
Неизвестно
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