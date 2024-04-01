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Созонов Михаил Аврамов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1874

Отец: Созонов Аврам Казак Выс. Рявкинского Петров

Мать: Созонова Ирина Павлова

Рождение ребёнка
14.09.1902

Сын: Созонов Иван Михайлов

Мать ребёнка: Созонова Елизавета Федорова

Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Созонов Григорий Михайлов

Мать ребёнка: Созонова Елизавета Федорова

Рождение ребёнка
10.12.1911

Дочь: Феофания Михайлова

Мать ребёнка: Созонова Елизавета Федорова

Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Созонов Павел Михайлов

Мать ребёнка: Созонова Елизавета Федорова

Рождение ребёнка
24.03.1913

Сын: Созонов Гавриил Михайлов

Мать ребёнка: Созонова Елизавета Федорова

Рождение ребёнка
24.03.1916

Сын: Созонов Гавриил 2 Михайлов

Мать ребёнка: Созонова Елизавета Федорова

Рождение ребёнка
31.05.1918

Дочь: Мария Михайлова

Мать ребёнка: Созонова Елизавета Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Созонова Елизавета Федорова

Смерть
Неизвестно
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