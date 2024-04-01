Созонов Михаил Аврамов
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1874
Рождение ребёнка
14.09.1902
Мать ребёнка: Созонова Елизавета Федорова
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Созонов Григорий Михайлов
Мать ребёнка: Созонова Елизавета Федорова
Рождение ребёнка
10.12.1911
Дочь: Феофания Михайлова
Мать ребёнка: Созонова Елизавета Федорова
Рождение ребёнка
Около 1911
Мать ребёнка: Созонова Елизавета Федорова
Рождение ребёнка
24.03.1913
Мать ребёнка: Созонова Елизавета Федорова
Рождение ребёнка
24.03.1916
Сын: Созонов Гавриил 2 Михайлов
Мать ребёнка: Созонова Елизавета Федорова
Рождение ребёнка
31.05.1918
Дочь: Мария Михайлова
Мать ребёнка: Созонова Елизавета Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно